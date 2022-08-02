民進黨桃園市長參選人林智堅今日（2）表示，他今日來到南門市場掃街，遇到一位阿姨跟他說，她原本住新竹，特別把戶籍遷回來桃園，就為了要投他一票；也碰到一位攤販大哥，親手幫他戴上護腕，說這樣握手才不會受傷，可以多握幾雙手。此文引發熱烈討論，大批網友表示驚訝與肯定。

林智堅今日下午2時在臉書發文表示，今第一場掃市場，來到桃園的南門市場，鄉親們熱情送他包子、蘿蔔跟鳳梨，分別取包中、好彩頭、旺來的吉祥意涵。

林智堅透露，今天遇到一位阿姨跟他說，她原本住新竹，特別把戶籍遷回來桃園，要投他一票；還有一位攤販大哥，親手幫他戴上護腕，說這樣握手才不會受傷，可以多握幾雙手。林感性表示，謝謝鄉親們對他的疼惜，他會繼續加油，接下來還會繼續前進桃園的各大市場，希望大家多多推薦。

此文發出後不到5分鐘，即吸引超過500人按讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「這位阿姨好驚人也好感人」、「這位阿姨超猛的！」、「小智市長加油，力挺到底」、「南門市場的鄉親好可愛」、「走遍每一個市場，握緊每一雙手」、「市長加油！我們都挺你」。