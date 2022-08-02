台中市市長盧秀燕因腿傷復發緊急手術，近日都必須臥床養傷。盧昨（1）日刊出一張她躺在病床上觀看U12少棒的照片，盧不僅為領先的中華小將們打氣，也盛讚南非選手們的禮貌與風度。這張照片引發熱烈迴響，超過8000位網友按讚，紛紛直呼感動。

盧秀燕昨日晚間8時許在臉書發文，刊出她躺在病床上，雙眼緊盯電視中棒球賽事的照片。盧表示，她看的是U12少棒，因為中華小將正在與南非隊比賽；中華小將實力不容小覷，當時正以12:0領先，有可能提早結束比賽。盧稱讚，在球賽中，她發現來自南非的孩子很有禮貌，就算被中華小將三振，依然保持風度向投手致意。球賽的勝負是一時的，而運動精神卻可以影響人的一生。

盧秀燕指出，這次的中華代表隊，總共有6位小將來自台中，出賽前她也前往為選手們加油打氣，給予培訓經費與補給品。小小年紀為國出賽，非常令人敬佩，祝福小將們能好好享受比賽，而她也在電視機前為大家加油。

此文獲得逾8000個讚、近300則留言。網友紛紛表示：「市長抱病也要為小將們加油的身影，真是令人感動」、「看到這張照片，眼眶濕了」、「盧市長也要加油！非常心疼您」、「媽媽市長妳為小將們加油，我們也為妳加油！期望妳早日康復唷」、「市長也要一起加油，台中需要您」。