新竹市9日新增512例確診個案，今年以來累積確診個案正式破9萬，來到9萬130例，居家照護者為3113人，居家隔離為962人。

中央流行疫情指揮中心表示，WHO於8月3日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，佔比約為70％，BA.4變異株佔比約為12％，目前至少有100個國家通報。

衛生局建議，兒童完整接種基礎劑疫苗，可有效預防嚴重感染及MIS-C發生率，呼籲家中有未接種的嬰幼兒及兒童家長，應盡速接種，提升保護力。

另，65歲以上長輩應完整接種4劑疫苗，以減少嚴重感染及長新冠症狀；此外，指揮中心開放接種第4劑對象包括50歲以上成人、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低且病情穩定者、醫事人員（包含醫事職登人員及醫事機構非醫事人員）、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員、船員、機構與社福照護系統相關工作人員等，呼籲符合接種者，盡速完成接種。