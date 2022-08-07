宜蘭縣頭城外海今（7日）下午3時許，發生1艘自用遊艇從新北市貢寮區龍洞南口港出海，於頭城鎮大溪漁港1海浬處翻覆，海巡獲報後，出動海巡艇、協調漁船前往救援，目前落海人數12人已全數救上岸。（翻攝照片）

宜蘭縣頭城外海今（7日）下午3時許，發生1艘自用遊艇從新北市貢寮區龍洞南口港出海，於頭城鎮大溪漁港1海浬處翻覆，海巡獲報後，出動海巡艇、協調漁船前往救援，目前落海人數12人已全數救上岸。（翻攝照片）

宜蘭縣頭城外海今（7日）下午3時許，發生1艘自用遊艇從新北市貢寮區龍洞南口港出海，於頭城鎮大溪漁港1海浬處翻覆，海巡獲報後，出動海巡艇、協調漁船前往救援，目前落海人數12人已全數救上岸，救護車待命中，初步研判不用就醫，船隻翻覆原因釐清中。