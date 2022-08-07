宜蘭縣頭城外海今（7日）下午3時許，發生1艘自用遊艇從新北市貢寮區龍洞南口港出海，於頭城鎮大溪漁港1海浬處翻覆，海巡獲報後，出動海巡艇、協調漁船前往救援，目前落海人數12人已全數救上岸。（翻攝照片）
宜蘭縣頭城外海今（7日）下午3時許，發生1艘自用遊艇從新北市貢寮區龍洞南口港出海，於頭城鎮大溪漁港1海浬處翻覆，海巡獲報後，出動海巡艇、協調漁船前往救援，目前落海人數12人已全數救上岸。（翻攝照片）
宜蘭縣頭城外海今（7日）下午3時許，發生1艘自用遊艇從新北市貢寮區龍洞南口港出海，於頭城鎮大溪漁港1海浬處翻覆，海巡獲報後，出動海巡艇、協調漁船前往救援，目前落海人數12人已全數救上岸。（翻攝照片）
宜蘭縣頭城外海今（7日）下午3時許，發生1艘自用遊艇從新北市貢寮區龍洞南口港出海，於頭城鎮大溪漁港1海浬處翻覆，海巡獲報後，出動海巡艇、協調漁船前往救援，目前落海人數12人已全數救上岸。（翻攝照片）

宜蘭縣頭城外海今（7日）下午3時許，發生1艘自用遊艇從新北市貢寮區龍洞南口港出海，於頭城鎮大溪漁港1海浬處翻覆，海巡獲報後，出動海巡艇、協調漁船前往救援，目前落海人數12人已全數救上岸，救護車待命中，初步研判不用就醫，船隻翻覆原因釐清中。

國3大溪段客運翻車原因曝光 疑變換車道不慎撞前車
不甩軍演！遊客湧入小琉球浮潛 海巡出海廣播勸離
宜蘭模範父親魏延庭 打兩份工養4兒女
#翻覆 #宜蘭 #頭城 #遊艇 #12人