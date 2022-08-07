宜蘭頭城外海遊艇翻覆12人落海 漁民海巡急救援 16:092022/08/07 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣頭城外海今（7日）下午3時許，發生1艘自用遊艇從新北市貢寮區龍洞南口港出海，於頭城鎮大溪漁港1海浬處翻覆，海巡獲報後，出動海巡艇、協調漁船前往救援，目前落海人數12人已全數救上岸。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣頭城外海今（7日）下午3時許，發生1艘自用遊艇從新北市貢寮區龍洞南口港出海，於頭城鎮大溪漁港1海浬處翻覆，海巡獲報後，出動海巡艇、協調漁船前往救援，目前落海人數12人已全數救上岸。（翻攝照片） 宜蘭縣頭城外海今（7日）下午3時許，發生1艘自用遊艇從新北市貢寮區龍洞南口港出海，於頭城鎮大溪漁港1海浬處翻覆，海巡獲報後，出動海巡艇、協調漁船前往救援，目前落海人數12人已全數救上岸。（翻攝照片） 宜蘭縣頭城外海今（7日）下午3時許，發生1艘自用遊艇從新北市貢寮區龍洞南口港出海，於頭城鎮大溪漁港1海浬處翻覆，海巡獲報後，出動海巡艇、協調漁船前往救援，目前落海人數12人已全數救上岸，救護車待命中，初步研判不用就醫，船隻翻覆原因釐清中。 國3大溪段客運翻車原因曝光 疑變換車道不慎撞前車 不甩軍演！遊客湧入小琉球浮潛 海巡出海廣播勸離 宜蘭模範父親魏延庭 打兩份工養4兒女 #翻覆 #宜蘭 #頭城 #遊艇 #12人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022宜蘭情人節 邀情人共度浪漫夜 21:002022/08/04 生活 宜蘭縣政府官員涉弊案 林姿妙第4度傳喚 盼還清白 10:112022/08/04 社會 國3客運翻車影片曝！擦撞後「劇烈搖晃＋甩尾」橫躺路中 16:112022/08/01 社會 口味包羅萬象 32店家獲選宜蘭好羹 04:102022/08/02 地方新聞 天雨土軟！20噸吊車吊水泥樁傾倒翻覆 駕駛慘遭壓死 10:112022/08/05 社會 校園防災教育有成 宜蘭縣再獲營運領航獎 04:102022/08/03 地方新聞 「宜蘭好羹」評選 53家角逐、32家獲選 14:042022/08/01 生活 宜蘭情人節登場！林姿妙化身「愛神」 超強陣容引爆狂潮 14:472022/08/05 政治 頭城議員、五結鄉長 民進黨自家人互打 04:102022/08/06 地方新聞 休旅車台62隧道自撞180度翻覆 2男急送醫 13:332022/08/07 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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