昨日（4）是七夕情人節，宜蘭縣縣長林姿妙化身「愛神」，親自拿起大紅色的「煙火弓箭」發射，為「2022宜蘭情人節」華麗開場。林表示，昨日不僅有穿越時空的牛郎織女、絢爛的煙火、夢幻光影的水舞，今下午5至7日更推出「創作主題晚會」、「鄉土主題晚會」、「天籟主題晚會」，將會請來獨立樂團、金曲歌后、金曲獎最佳演唱組合蒞臨表演，歡迎全國民眾來宜蘭感受浪漫。

林姿妙今日在臉書發文表示，穿越時空的牛郎織女、絢爛的煙火、夢幻光影的水舞、昨晚是不是讓大家都感受到滿滿的浪漫幸福氛圍？走過七夕鵲橋，讓天下有情人攜手相約進入多采多姿的民俗世界，賦予人們浪漫氛圍之情感國度，連結親情、連結友情、連結愛情，永遠濃情久久，在宜蘭永續傳承。

林姿妙指出，愛有很多種樣貌，轟轟烈烈的青春、平平凡凡牽手一輩子，都是動人的愛情痕跡，只要有愛，天天都是情人節。接下來3天還有「浪漫七夕主題晚會」、「身聲街頭」街頭藝術表演、「七夕情人市集」應有盡有，提供民眾吃喝玩樂，歡迎全國好朋友們來到宜蘭「浪漫宜夏」。

對此，林姿妙強調，歡迎歡迎全國民眾來到宜蘭共度浪漫的夜晚，並宣布活動內容將包括：

◎８月５日「創作主題晚會」

好樂團、CONTROL T樂團、FANN芳怡等樂團。

◎８月６日「鄉土主題晚會」

由金曲歌后：朱海君、陳淑萍、吳俊宏、金曲歌王：翁立友等藝人浪漫開唱，來陪伴情人們渡過浪漫的宜蘭情人夜。

◎８月７日「天籟主題晚會」

金曲獎最佳演唱組合獎：尋人啟事樂團、黃星等美聲。