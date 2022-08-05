昨(4日)天是一年一度的七夕情人節，有伴的人不忘放閃曬恩愛，單身的人則是到月老廟祈求，希望早日覓得一段好姻緣，藝人Albee（范乙霏）則在社群網站表示:「七夕的這一天，月老多給了一條紅線」，這才發現是快篩陽性確診新冠肺炎。

Albee昨(4日)曬出躺在沙發上的照片，只見她拿著快篩試劑入鏡，接著表示:「七夕的這一天，月老多給了一條紅線」，透露確診新冠肺炎，她表示症狀除了全身劇痛、頭痛、發燒以及上吐下瀉，一度覺得求生意志低落，尤其在急診室挨的那針止痛針，更是痛到不行，讓一向愛打針的她都忍不住噴淚，最後不忘感謝診所的醫師和護理師，以及送物資的親友們，這段時間各方面的協助。

Albee表示確診後，這週就取消多達7 個工作，也對相關人員大感抱歉，強調痊癒後一定補回來給所有人，接著不忘向有同樣經歷的患者打氣:「如果你也正在經歷身體的苦痛，我陪你，我們一起健康度過」。

向來敢說敢言的Albee，之前上節目暢聊過往性經驗，坦言年輕時曾有「雙方需求過大、太猴急」的困擾，更透露大學時期和男友床戰時，因為燈沒關、房門也沒鎖，未料男友媽媽沒敲門直接打開門就眼見「自己全裸坐在她兒子身上」，立刻放聲尖叫，讓兩人無法繼續進行下去，超尷尬經歷讓所有人驚呼連連。