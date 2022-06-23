Albee自掏腰包苦練佛朗明哥舞。（果陀劇場提供）

Albee自掏腰包苦練佛朗明哥舞。（果陀劇場提供）

果陀劇場不畏過去兩年疫情重創，2022年下半年推出全新大製作音樂舞台劇《摘心米其林》，這齣結合美食、音樂與舞蹈的音樂舞台劇《摘心米其林》，卡司之一范乙霏（Albee），劇中飾演熱愛佛朗明哥的失親少女貝拉，將帶來精彩獨舞呈現。敬業的她，甚至於排練時間外，運用私人時間特別聘請一對一授課舞蹈老師，范乙霏笑稱：「經紀人都開玩笑跟我說，都還沒開演我的演出費就花在學費上了！」

Albee表示：「我從3歲開始學習芭蕾，一路跳到國中畢業，雖然後來沒有選擇進入科班深造，但一直覺得跳舞是件很浪漫的事，身心靈都融合在舞蹈和音樂裡是非常美妙的！過去我也曾學過國標舞、Hip Hop等許多舞蹈類型，而佛朗明哥則是我從未接觸過的。」 為戲苦練佛朗明哥舞的她剛開始練時，真的覺得好挫折，「每天回家都會偷哭，印象很深刻第一天學1個小時，我只練了3個八拍，以前的舞蹈經驗完全用不上。」

Albee說：「接演前不知道舞蹈成分這麼重！劇中的佛朗明哥舞蹈是我從未接觸過的，它就像是一隻驕傲的孔雀，非常自信昂揚，必須要打從心底相信自己，才能夠說服觀眾，真的很期待在舞台上呈現給觀眾的樣子。」近期《摘心米其林》劇組歷經第一次整排，Albee大展舞藝讓劇組人員驚艷不已，整排結束後她感性道：「雖然我現在的狀態距離自己心中完美的輪廓還有一大段差距，但我相信時間和努力會打磨成屬於我的閃閃動人的樣子，在跳舞時舉手投足間流動著不卑不亢的自信，狂野，也或許可以是優雅。」

《摘心米其林》是范乙霏Albee與果陀劇場合作的第3齣舞台劇，每次演出皆有不同挑戰與成長。第一齣《吻我吧娜娜》在排練前因工作摔斷腿，而這齣劇舞蹈動作特別多，那時是對身體上極大的挑戰；第二齣《我的大老婆》中1人分飾3角，構築一個角色需要耗費十分多心力，同時需要構築3個，又要在舞台上快速切換，是演技上極大的考驗；第三齣是目前如火如荼排練中的新戲《摘心米其林》，Albee形容這是身心靈全方位的考驗：「我想這是宇宙給我的一份大禮，真的很感謝《摘心米其林》帶領佛朗明哥來到我的生命中，讓我在跳舞的過程去直視內心的恐懼、徬徨、不安、巨大的沮喪和挫折感，練習過程有點像煉金術，經過那些痛苦、燃燒、淬煉、轉化，讓舞蹈可以帶給自己與觀眾，面對困境的勇氣及希望。」

此外果陀劇場也特別邀請甫獲馬德里第31屆舞蹈及佛朗明哥大賽團體組第一名，精靈幻舞舞團團長薛喻鮮參與《摘心米其林》演出，她也將在台北及台南場特別獻上一段美麗獨舞，劇場藝術與頂尖佛朗明哥舞者合作將會碰撞出的精采火花，觀眾更有機會欣賞到道地的佛朗明哥舞姿！

《摘心米其林》由喜劇天王曾國城、金鐘女神黃嘉千、實力派演員竇智孔、劇場甜心范乙霏Albee，型男主廚詹姆士以及嗆辣系網紅Alizabeth 娘娘等黃金陣容，與舞台劇菁英演員：呂世偉、邱立縈、邱忠裕、許漢培、馮先芝、張宇勝、張洪誠、賴冠穎、劉芮慈、蘇柏庭、蘇敬、竇承俊 聯袂主演。

劇中時空背景設定在20世紀初西班牙塞維亞，當時西班牙大流感結束後，市長(Alizabeth 娘娘 飾)為恢復民生，舉辦名廚對抗賽及舞蹈大賽。主線由兩位餐館主廚(曾國城、詹姆士飾)角逐世紀名廚的榮耀，除令觀眾口水直流的廚藝對決外，另一支線則是由熱愛舞蹈的少女貝拉(范乙霏Albee 飾)，在不受眾人期待之下，如何秉持信念堅持夢想，最後成功圓夢站上舞蹈大賽的舞台。

這一齣將美食、音樂、舞蹈結合淋漓盡致，充滿異國風情的大製作音樂舞台劇《摘心米其林》，由重量級導演梁志民、協同劇作家陳樂融擔任編劇及作詞、及音樂製作人陳國華負責作曲，3人巧手將西班牙在地美食、音樂與舞蹈一一呈現，期盼以熱情歌舞、絢麗繽紛的舞台氛圍，在疫情時期讓每位觀眾，在劇場內完全的放鬆心情享受生活的每一刻。《摘心米其林》將於07／22-24 臺北表演藝術中心大劇院 （2022北藝開幕季）、07／30 臺南文化中心、10／22-23 新竹竹北演藝廳、10／29-30 高雄文化中心至德堂美味登場，購票請上www.tixfun.com。