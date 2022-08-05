網紅鳳梨（吳泓逸）與夜店DJ女友歐菈感情穩定，時常公開曬恩愛閃瞎眾人，昨(4日)正逢七夕情人節，他表示原本想替對方實現願望，沒想到女友提出一要求後立刻裝忙，立刻引起網友議論。

鳳梨在臉書曬出和女友歐菈的對話截圖，只見女方發訊息祝七夕情人節快樂，他愧疚表示近來因為很忙，沒有特別準備禮物，接著強調接受歐菈提出任何要求，不合理的也沒關係，沒想到竟被要求奉上手機密碼，似乎想一窺手機是否藏有不可告人的祕密，這讓鳳梨嚇到直呼：「不好意思打擾了，謝謝你每天幫我辛勞安排工作，辛苦了，祝你平安喜樂」，接著強調：「當你不知道如何回應的時候...最好的方式就是...『不好意思』、『謝謝』、『辛苦了』」。

對此，網友紛紛留言：「說好的任何要求，包括不合理的要求呢」、「老闆真的都是畫大餅而已，哈哈哈哈哈」、「給她看完後馬上變太監」、「沒有打開沒有傷害！秘書要有認知」，不過有眼尖網友發現上面標註「小過一支、警告一支」，立刻狂虧：「你老實的說出來，上面的小過跟警告可以消除」、「我比較想知道～～小過的部分是什麼」。

鳳梨向來有話直說，日前突然在社群媒體抱怨女友「每晚尋歡至少5次」，讓他大嘆吃不消因此狂瘦五公斤，對此，女友歐菈則曬出愛貓照片冷回「老闆可能還要多練一下體力」，笑翻一票網友。