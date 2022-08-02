讓裴姨看看台灣最美的風景？美國眾議院議長裴洛西傳將來台，不但引發中美台三方密切關注，也讓網民熱烈討論起這個議題；PTT八卦板就有人問卦：「裴洛西來第一餐要請她吃什麼？」好客的台灣鄉民紛紛大推心目中的國民美食，但也有不少鄉民政治味十足地舉出「泡麵」、「石斑魚」等話題食物，而最多人提到的則是自美國進口的含萊克多巴胺「萊豬」。

裴洛西將來台，PTT八卦板一片熱議，有網友發文問卦：「有朋自遠方來，不亦樂乎，這幾天我們的好朋友，裴洛西可能會光臨寶島台灣，她來的第一餐，我們要請她吃些什麼好吃的料理，可以有台灣特色又不失禮節？」立時引來不少鄉民熱烈迴響。

鄉民的推文多少帶點政治酸味：「萊豬」、「民主之魚石斑」、「孔雀石綠石斑」、「萊豬做的滷肉飯」、「民主鳳梨蓮霧釋迦石斑魚」、「芒果乾」、「萊豬大餐」、「爐渣米」、「萊豬、福食、銅葉綠素油、鉻米、爐渣米」、「三色豆香菜雪花冰」、「中華特色東坡肉」、「滷肉飯，清蒸石斑魚，水果就來蜜鳳梨」、「萊牛+萊豬啊」、「爐渣、萊豬、石斑、鳳梨、福食」、「萊豬版宇宙大燒賣」、「民主石斑+萊豬」、「毒魚黑鳳梨爐渣米」、「鳳梨蒸石班，然後芒果汁」、「石斑啊，美國人肯定沒嚐過民主」、「台灣價值全餐」、「萊豬配核食」、「民主鳳梨、民主釋迦、民主石斑漢堡」、「萊豬+福食+石斑魚三寶飯」。

也有人認真或打趣推薦國民美食：「八方雲集」、「泡麵」、「維力炸醬麵」、「雙響泡」、「大冰奶」、「雞排珍奶」、「三色豆」、「法國菜」、「三色豆佐香菜茄子」、「水堅包」、「臭豆腐，然後鏡頭特寫她的表情」、「台式牛排」、「鴨肉」、「饗食天堂吃到飽」、「阿中泡麵啊」、「三商巧福」。