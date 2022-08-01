美國眾議院議長裴洛西傳明(2日)晚將來訪台灣，此舉動被認為將牽動美中台三方局勢。中國大陸解放軍7月29日起於南海周邊海域將進行至少5場軍演，大陸海事局今(1日)更發布航行警告「瓊航警0097/22」，指出解放軍將於2日至6日在南海特定水域範圍內進行軍事訓練，禁止其他船隻駛入，此舉也令台海緊張局勢急遽升溫。

裴洛西目前正在新加坡訪問，由於各界傳聞她可能於近日訪台，大陸解放軍近日除了在福建、南海展開大規模軍演外，其空軍最近也公布一段影片，顯示在實施夜戰訓練的解放軍機突然轉為「戰鬥模式」，驅離逼近領海的「外機」。

解放軍7月29日起於南海周邊海域進行至少5場軍演，7月30日更於距離台灣僅125公里的福建平潭附近水域執行實彈射擊訓練，是自1996年「台海危機」之後，平潭第二次實彈演習。大陸海事局今(1日)更發布航行警告「瓊航警0097/22」，指出解放軍將於2日至6日在南海特定水域範圍內進行軍事訓練，禁止其他船隻駛入。

中國海事局官網今天發布安全訊息，瓊航警0097/22，南海，自2022年8月2日0000時至8月6日2400時在20-08.10N、111-30.20E，20-08.10N、112-07.30E，19-38.10N、112-07.30E和19-38.10N、111-30.20E，諸點連線水域範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。

大陸海事局今(1日)發布航行警告「瓊航警0097/22」，解放軍將於2日至6日在南海特定水域範圍內進行軍事訓練，禁止其他船隻駛入。(翻攝大陸海事局網站)

裴洛西亞洲行訪台與否引中方高度矚目，解放軍連日以「絕不會坐視不管」、「嚴陣以待」云云回應。近期大陸部分官宣單位陸續釋出「備戰」相關資訊，而作為回應《環球時報》前總編胡錫進鼓吹的共機進台灣上空「伴飛裴洛西」，中國空軍發言人申進科此前稱解放軍具多型戰機繞飛台灣的能力。

此外，外媒今稍早釋出裴洛西可能將訪台的消息後，大陸解放軍東部戰區也隨即在微博發文，「重磅發布：嚴陣以待，聽令而戰」，強調將埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進。