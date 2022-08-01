美國眾議院議長裴洛西出訪亞洲各國，是否到訪台灣引起台海情勢趨於緊張，大陸近日多地也先後宣布軍事演習被視為警示意味。而今（1）日稍早外媒進一步釋出裴洛西可能將到訪台灣的消息後，大陸解放軍東部戰區也隨即在微博上發文，「重磅發布：嚴陣以待，聽令而戰」，並強調將埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進。

大陸解放軍東部戰區的貼文中，附上2分26秒的影片，內容除寫上「嚴陣以待，聽令而戰」文字外，包含各種軍事動員、戰機升空等畫面。目前發布約2小時多有663萬人次觀看。

而大陸網友在下方評論包含如「解放台灣省!!統一全中國」、「若要戰，那便戰」、「有了8.1，我們有了脊樑！犯我中華者雖遠必誅」等話語。

據CNN在1日最新引述美方官員透露，裴洛西出訪亞洲行程納入台灣，預計本周到訪，並引述台灣不具名高階官員說法，裴洛西將在台灣過夜，但還未確定下榻地點。