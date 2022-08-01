美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團出訪亞洲，官方行程中並未列入「台灣」。對此，民進黨立委王美惠今（1日）表示，是否會造訪台灣，不僅引發國際各界關注，更造成兩岸之間關係緊張，任何國際重要友人來訪，台灣絕對是誠摯歡迎。

王美惠今（1日）透過臉書表示，裴洛西在當今美國政壇上，堪稱是「最有影響力的女人」。她是美國史上，眾議院首位女性議長，長期關注人權議題，也支持台灣的民主自由政權。

她說，任何國際重要友人來訪，台灣絕對是誠摯歡迎。台灣是個主權獨立的國家，與任何國家間的互動往來，有自主權，絕對不容許任何外力來插手，中國更是沒有絲毫權力，來指手畫腳，干涉台灣外交。

王美惠強調，台美關係堅若磐石，面對中國無理打壓，美國絕對不會屈服。裴洛西議長此次訪台，正意味著民主力抗威權，深具象徵性意義。中國在聽聞裴洛西議長即將訪台，展現出恐慌不安的態度上，已足以顯示台灣在國際間已占有一席之位。

王美惠表示，裴洛西此次亞洲行，著重在印太地區的共同安全、經濟夥伴關係和民主施政上。而拜登政府的印太戰略也強調，美國將與區域內外夥伴，攜手維持台海間的和平穩定，也支持台灣具有自我防衛的能力。台灣身為印太區域的一員有責任，為促進印太區域的自由開放與穩定繁榮而努力。並且會持續與全球各個民主夥伴，加強合作關係。