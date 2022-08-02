裴洛西訪台百害無一利？美國眾議院議長裴洛西傳將訪台，前駐紐西蘭大使介文汲1日在《洪淑芬辣晚報》節目指出，裴洛西隨行只帶了眾議院外委會主席及4個陽春議員，共和黨人都在罵她「自私」，一上飛機就被美媒重批「會讓美國付出重大代價」；介文汲更質疑，裴洛西口稱關心台灣，「為何把戰爭帶來台灣？」

主持人洪淑芬指出，裴洛西隨行有5位眾議員，包括外委會主席米克斯及高野、戴貝尼、克利什那穆希、金安迪，其中前2位跟台灣關係較好，介文汲表示，「我覺得都...蠻普通的，在美國國會有『台灣連線』，有一些民主黨比較知名的議員，都不在這裡面；我覺得她(裴洛西)這麼大陣仗跑亞洲來，只有外委會主席席位比較高，其他都是一般的陽春議員；且裴洛西要出訪，外委會主席不跟著也不太適合，他(米克斯)非得跟不可。」

介文汲指出，「我懷疑，本來想來的人，一想到風險這麼大，臨時打退堂鼓應該蠻多的；本來共和黨說要跟她一起來的，還有美國前國務卿龐培歐也說『我要跟妳一起來』，結果把裴洛西哄上飛機以後，這些人都沒跟上；她就知道，她被人家『捧殺』了，本來一片叫好：『裴洛西妳很不錯，展現妳的勇氣，我們支持妳！』結果上飛機時發現身後就跟了5個小嘍囉。」

「而且上了飛機以後，共和黨聲量全部改了，就說『妳在危及美國軍人的生命』！」介文汲說，「有一個共和黨眾議員格林就說『裴洛西是一個自私到底的人，她從來沒有考量到她這樣的作為，會危及到美軍的性命，為這種事情值得嗎？』寫了5次，愈罵愈兇。」

介文汲說，「然後呢，美國前總統川普推特馬上寫『不知道裴洛西幹嘛要去搞大陸跟台灣之間的事情，她只會把這個事情愈搞愈糟，她為什麼要去做這件事情？』最後還叫她『瘋狂南西』，說她走到哪就搞成一片混亂，她本人就是一片亂。」

「她一上飛機以後，華盛頓郵報、CNN、紐約時報都在質疑，她這個時機不對，不是一個洽當的舉措。」介文汲強調，「她來的話不會留下什麼好評價啦，會留下的評價就是『她的莽撞之舉，造成美國付出極重大的代價，然後也危及台灣，讓台灣老百姓生命財產受到損失』。妳說妳關心台灣？妳把戰爭帶到台灣，還較關心台灣嗎？美國媒體好幾篇文章已經在講說，『裴洛西就是一個自私的人』！」

介文汲指出，「以她的身份，美國軍隊當然要做各種部署保護她的安全，可是真的從軍力角度來看，雷根號航母沒有用！本來美國要往後退到第二島鏈，因為中國大陸的東風17飛彈，1700至1800公里的射程，超高音速飛彈，你根本沒有攔截的能力。真的要打起來，你(雷根號)就是一個鴨子浮在那邊，一艘航空母艦上，5千名官兵；美國自己的軍推，在第一島鏈內對中國大陸沒有勝算。」