黃嘉千稍早現身舞台劇宣傳。（圖／翻攝自中時娛樂 Youtube）

黃嘉千與加拿大籍的夏克立16年前結婚，兩人一度被喻為演藝圈模範夫妻，未料近日傳出兩人因為離婚鬧上法庭。神隱多日的黃嘉千今(22日)下午在婚變後首度公開現身，替舞台劇宣傳，先前在臉書聲援她的竇智孔也將同台，稍早眾人現身預演並分享舞台劇花絮，結束後便以晚上還要彩排為由，讓黃嘉千快閃離開現場，拒絕媒體訪問。

日前媒體報導，黃嘉千與夏克立16年婚姻畫上句點，對此，黃嘉千第一時間回應給她時間處理，之後透過律師賴芳玉發124字聲明回應，強調：「離婚的決定與過程非常的艱難，這個決定也是很不得已」，希望外界不要傷及家人，也為了家務事占用社會資源感到抱歉。

【LIVE直播】黃嘉千婚變風暴神隱半個月 首露面演舞台劇「同台竇智孔」｜2022.07.22

黃嘉千、竇智孔等人今現身舞台劇宣傳。（圖／翻攝自中時娛樂 Youtube）

消息傳開後，竇智孔以諧音哏暗批夏克立，說：「下課粒，不是助理，因為他是垃圾」，「約克夏真的比較可愛。狗，很直接，才不會在那邊裝瘋賣傻。沒有比較就沒有傷害」，但強調只是在講朋友家的狗。而夏克立的朋友則列出黃嘉千5大冷暴力罪狀，控訴她逼夏克立自願簽分居文件，才給他生活費，心疼男方身為外配的悲哀。

對於離婚事件，黃嘉千今稍早以劇中裝扮一襲性感黑色洋裝現身，預演時仍敬業有說有笑，賣力表演歌舞，受訪時她自嘲難得可以演出一位「美豔女老闆」，她表示一開始聽說要接這齣音樂舞台劇時，以為會有很多歌要唱，但沒想到最喜歡的歌不是她要唱，是被安排給竇智孔跟范乙霏（Albee）唱，導致排演的時候大家都很羨慕他們。

黃嘉千、夏克立16年婚姻告終。（圖／中時資料照片）

黃嘉千說，排演這齣舞台劇時最大的挑戰是「拒絕吃」這件事情，因為曾國城跟詹姆士都很會安排美食給大家吃，每次都沒有地雷，而她為了身材必須學會抗拒，因為這次的角色她飾演很會跳舞但無法跳舞，必須接管爸爸餐廳的女老闆，但她又不會做菜，只好請來曾國城飾演的角色幫忙，「所以有很多的理想沒辦法實現」。

而訪問時演員站在舞台上輪流分享這次參與表演心得，輪到黃嘉千發表時她仍露出笑容，看似心情不受影響，結束後便在助理陪伴下快閃離開，既使有記者上前發問，黃嘉千仍閉口不發一語，拒絕回應婚變目前狀況。