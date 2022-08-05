高雄市長選戰，民進黨現任市長陳其邁面對國民黨徵召的前立委柯志恩挑戰。根據最新民調顯示，如果明天投票，陳其邁將以53％支持度領先柯志恩的18％。兩者有不小的差距。

根據《聯合報》5日公布的高雄市長選戰最新民調，如果明天投票，陳其邁以53％的支持度領先柯志恩的18％，29％則無意見/未決定；而在看好度方面，陳其邁以71％領先柯志恩的4％，25％則無意見/未決定。

根據該民調再作交叉分析，在各年齡層方面，陳其邁都獲得壓倒性勝利。陳其邁在60歲以上選民的支持度為47％、40至59歲為53％、40歲以下為59％；柯志恩在各年齡層選民支持都在二成左右。

另外，再從政黨傾向來看，陳其邁獲得逾9成民進黨的支持者支持，並獲國民黨支持者22％支持；柯志恩則獲國民黨不到70％支持。而在中間選民方面，有48％支持陳其邁，柯志恩則為12％。

該民調在7月29日至31日晚間成功訪問1088位高雄成年民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負三個百分點。