兒子緊張喊「台灣完了」 沈富雄竟這樣回應

美國眾議院議長裴洛西訪台後，引發台海關係緊張，中國大陸在台灣周遭海空域畫出7個演習區進行軍演，並發射東風飛彈飛越台灣本島，引發國際關注。針對裴洛西來台，前民進黨立委沈富雄表示，他在美國53歲的兒子很緊張，本來認為台灣完了，後來認同他的看法「就是沒事」。

針對裴洛西來台，沈富雄5日在政論節目《少康戰情室》中表示，裴洛西還沒來台灣的時候，他在美國的53歲兒子很緊張，認為台灣完了，並問他的意見，沈富雄建議兒子去看《華盛頓郵報》、《美國時報》、《紐約時報》裡頭的幾篇文章。沈富雄也對此說出自己的看法，兒子看完文章，結果他最後綜合所有的意見，認為裴洛西要去台灣，也認同他的結論，「就是沒事」。

資深媒體人尹乃菁表示，台灣人真的是很處變不驚，國外看我們的狀況是非常的緊急，真正面對威脅感和危機的，都是正在當兵的人。她舉例表示，1989年，大學同學要去當兵，他們每個人都很緊張，都覺得好像快打仗了；1996年，正在當兵的那些軍人，他們挖那個戰壕，而且簽遺書。所以對第一線的軍人來講，非常緊張。