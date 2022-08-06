中國大陸演習第二天，國防部公布台海周邊有68架次共機，但空軍公布為49架。國防部表示，49架指的是飛越海峽中線以東的共機。針對台海周邊共機68架為何變成49架次？ 師大政研所教授曲兆祥認為，68架次共機可能是所有出來的共機數字。49架則是已過中線才算；可能是因4日對岸發射東風飛彈、卻未第一時間公布的教訓，因此我們官方5日就搶著公布，後來發覺數字好像哪裡不對，才修正為49架。

台海周邊共機68架為何深夜變成49架次？曲兆祥6日在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，極有可能跟日本4日公布共軍發射飛彈的事情有關，國防部被迫公布比較正確的資訊。

曲兆祥接著表示，經過共軍機艦越過海峽中線這次事件，海峽中線的概念已經徹底沒有了。小琉球出去9.5公里就到對岸的演習區域，小琉球的漁民，經過那附近，肉眼就可以看到。

曲兆祥指出，5日對岸演習的重點在於機艦有沒有經過海峽中線，由於台灣方面因4日對岸發射東風飛彈、卻未第一時間公布的教訓，5日就搶著公布，但是後來發覺數字好像哪裡不對，68架次共機可能是所有出來的共機數字，49架則是已過中線才算；專家才知道。已過中線才算，這是一種可能。很顯然是因4日的狀況，就出現父子騎驢的窘狀，後來不斷修正，有可能是被國安高層指責了。