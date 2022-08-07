美國眾議院議長裴洛西短暫來台19小時，中國大陸在台灣周邊進行實彈演習。媒體人吳子嘉認為，只有裴洛西一個人得利，她來台灣可說賺到了。

有網友 6日在《董事長開講》網路直播節目中問到，美眾議院議長裴洛西來台的後續效應，到底誰得利？吳子嘉認為，就只有裴洛西一個人得利，她這一趟賺到了。

吳子嘉覺得，台灣能夠在國際上維持生存，不是靠民進黨、也不是靠總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、民進黨台北市長參選人陳時中，也不是靠立法委員，而是靠台灣的企業 ，擺明就是半導體產業。台灣的半導體讓全世界不得不靠台灣，所以真正的護國神山是半導體產業。

吳子嘉認為，為什麼韓國總統尹錫悅跑掉，而不願接待裴洛西？那是因為利益關係考量，在不得罪中國大陸的情況下，三星就能搶到訂單。若是6600億美元的GDP國家，變成1兆6千億美元，大陸就不會打你，因你有實力、有經濟力量及科技力量。

吳子嘉質疑，民進黨用「親美抗中保台」騙票，說「我不退縮 」，國家就沒事了嗎？最後還是要靠台積電董事長劉德音、靠產業界的力量，來鞏固國家的利益。當產業界不投資落跑了，哪還有什麼國家利益可言，現實就是如此，保台灣政權的就是我們的半導體、電子業這些企業界大老。