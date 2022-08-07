桃園市長選戰將在年底投票，民進黨參選人林智堅捲入論文風暴、國民黨則徵召前行政院長張善政、民眾黨推出立委賴香伶，三人對決。YouTuber「桃園孫先生」今天（6日）在桃園大溪區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，結果，張善政以29票領先，令人意外的是林智堅居然還有21票，賴香伶則獲得4票。

桃園孫先生6日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，共列出張善政、林智堅、賴香伶3個選項，結果，張善政以29票領先；林智堅則獲得21票居第二；賴香伶拿到4票。

選擇張善政的民眾表示，「張善政做過行政院長，對他有印象」、「本來是投林智堅，但他沒有解釋清楚，若他能解釋清楚 ，還是會投他(林智堅) 」、「張善政不管學經歷各方面都很好，還有形象。我覺得林智堅只是形象包裝好而已」。

而選擇林智堅的民眾則表示，「8年的政績，只有國民黨在搞這個東西(論文)，它打不起來」、「感覺林智堅在新竹市做得不錯」。