炎炎夏日來臨，家家戶戶總是會打開冷氣降溫，更是會想出許多消暑的辦法。對此，民進黨桃園市長參選人林智堅今（6）日就在臉書上點出了消暑撇步，直言「夏日的週末午後，來碗雪花冰消暑一下吧」，更分享了他最愛的專屬搭配，引發討論。

林智堅今日在臉書表示「夏日的週末午後，來碗雪花冰消暑一下吧！」上個禮拜，林智堅和跟民進黨桃園市議員參選人王珮毓一起到鉅大自助冰城，一邊吃冰，一邊和鄉親聊對平鎮的願景。林智堅也直言「最近天氣真的太熱了，每天在外面跑行程，終於有機會可以吃冰了」，同時林智堅也跟大家分享他的專屬搭配「愛玉、涼粉、粉粿、仙草，配上綿密的雪花冰，再淋上濃濃的煉乳，一碗口感豐富的『小智雪花冰』就完成了」。

最後林智堅也歡迎各位網友分享在炎夏的消暑撇步，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓「在家吹電風扇，多喝水，洗冷水澡」、「夏天吃冰最讚了」、「太清涼消暑」、「吃挫冰是解暑消熱」。