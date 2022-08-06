民進黨台北市長參選人陳時中自曝曾給國民黨對手蔣萬安幕僚建議，認為蔣形象溫文儒雅，現在不要變成戰鬥型，否則會和選民印象衝突。陳時中6日受訪時補充，蔣萬安形象若做太劇烈的動作會與形象不相符，對選舉不是好事，還自嘲他是不自量力但一片好心。

陳時中上午前往北投區關渡宮參拜前接受媒體聯訪，對於台北市長柯文哲表示他的選戰涉略是邊緣蔣萬安、台北市副市長黃珊珊，將柯當成第4組參選人來攻擊，他否認此說法，強調選舉過程中難免有些感慨和感想，才想說來努力看看是否能做更好，提出好的政見來做互相競爭。

至於日前他自曝曾給蔣萬安形象建議，陳時中指出，那是在很久以前自己還沒參選台北市長的時候，有次在餐會碰到蔣萬安跟相關團隊的市議員，那時候很多人覺得蔣萬安在選舉時不夠積極，所以勸他變成戰鬥形式，但他秉持著良心善意說，蔣萬安形象與太過於劇烈的動作不相符，對選舉不是好事。

他強調，自己建議蔣萬安團隊雖然是不自量力，但也是一片好心，認為應該以蔣本身的形象來塑造對應的人設，設定相關議題，這樣對選舉應該比較有利。