中廣董事長趙少康小編。（圖／取自臉書「康編碎碎念」）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日結束訪台後，大陸隨即宣布在台灣周遭海空域畫出6個演習區進行軍演，台海緊張情勢升溫。行政院院長蘇貞昌2019年曾言，若真開戰「有隻掃把，我都拿起來，絕不投降」，遭各界嘲諷。中廣董事長趙少康小編則拿出「吸塵器」，強調要「戰備升級」來捍衛家園，諷刺意味十足，讓大批網友笑翻。

趙少康小編昨日（5）在臉書發文，刊出他拿著吸塵器在清掃辦公室的照片，以諷刺的口吻寫道，「中共東風飛彈穿越台灣上空，但，這裡是我們的家，面對敵情威脅，只會讓我們更加團結，我們會貫徹信念，捍衛她、守護她、整潔她」，同時還強調自己「戰備升級」，將用「全面潔備」的態度來捍衛家園。

不僅如此，趙少康小編更警告留言區的網友，留言必須要注意，誰敢在那邊消費掃把的，就是「眼球太白」，因為掃把可是台灣民眾的「第二生命」，面對國安問題，大家都不准外表嚴肅內心輕鬆，只要敢再笑的就是「牙齒太白」太欠罵。

此文發出後引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「因應戰備全面提升，我們也已經把半自動的掃把升級到全自動的吸塵器了！」「上戰場啦！欸？」「我快笑死了，你們真的太有才了」、「笑翻！我的天啊！」「太兇了吧！」「還以為掃把店會大排長龍，怎知一把都賣不出去，都神隱去哪」。