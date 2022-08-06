解放軍東部戰區在台灣周邊軍演

隨著美中台緊張升高，解放軍出動大批軍機侵擾台灣防識區的行動也日益頻繁。幾乎每一天，台灣戰機飛行員都要跳進美製F-16戰機，以攔截呼嘯而過的中方戰機。

由於美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，激怒北京，從4日到7日舉行「封台」大規模軍演。據國防部說，解放軍5日出動了約68架次戰機到台海周邊，其中有多次越過台海中線。據彭博新聞社5日報導，台灣日益頻繁出動戰機攔截，也暴露了飛行員嚴重短缺的問題。

要是照目前訓練飛行員的速率看來，台灣可能要長達50年，才可能有足夠的人員來駕駛噴射戰機。然而，台灣可能沒有那種時間，美軍將領估計，北京最快可能5年內就有足夠的戰力對台採取行動。而台灣飛行員天天忙著攔截共機，對人機都造成耗損。

兩年前，蔡英文總統同意向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）採購66架較先進的F-16V戰機，而到2026年，台灣將需要增加至少100名飛行員來駕駛這些戰機。

然而，從2011到2019年間，空軍才招募到21名F-16新飛行員。民眾黨立委張其祿說，台灣很重視軍備，可是更大的問題在於，誰來飛這些戰機？

從人口出生率下降，到幾次備受矚目的墜機事件等一連串因素，都妨礙了台灣要招募並訓練更多飛行員的努力。

台灣國防部數據顯示，去年中方約有960架次軍機侵擾台灣防識區，而2020年約為380架次。中方這麼做不僅是為了展現軍力，也在迫使台灣出動戰機攔截，拖延訓練戰機新飛行員的能力，繼而削弱台灣在實際衝突中的反應力。

台灣要求飛行員在駕駛類似F-16的戰機前，要接受250小時的飛行訓練。而今年台灣軍方就發生了4起墜機事故，其中包括1月的F-16墜機事件。空軍前副司令張延廷指出，訓練不足是這類事故的肇因之一。他說，近幾年來空軍發生的墜機事故不過是冰山一角，未來可能會更糟。