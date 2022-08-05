美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，引爆台海關係緊張，共軍更在台灣周遭海空域畫出6個演習區進行軍演。日前有一名新手爸爸發文訴苦，他擔心兩岸情勢一旦惡化，自己隨時有可能被徵召上戰場，無法陪著幼兒長大，貼文一出後，引發網友熱烈討論。

原PO在論壇《Dcard》上發文，透露自己今年35歲，已經退伍11年，最近喜獲掌上明珠，「看著她可愛的小臉爸爸真的很愛她」，但同時原PO也擔憂，未來的日子裡，全台恐怕都要籠罩在可能開戰的陰影下，對於未來感到相當茫然，深怕「一旦動員令下來，就要到白河報到，會不會陪她一起長大只是一個奢求」。

一名新手爸爸擔憂兩岸可能開戰，因此發文訴苦，不料意外掀起網友論戰。（圖／擷取自Dcard）

貼文曝光後，不少網友紛紛留言，認為若收到徵召令也別無選擇，「是男人就是要上戰場不要怯戰」、「當初美國和伊拉克開戰時，我姐剛出生我爸凌晨也被叫去備戰」、「要是我有女兒，我會勇於挺身而出」。

但也有許多人提出另一種見解，「如果能不戰就拿下台灣，是大陸最希望的，這想法人越多越好」、「不懂為什麼一堆人要打這種沒有結果的戰爭？」、「講句很公道話，你犧牲換來的結果也是投降，不要為了選舉讓人民陷入水生火熱」、「十年內如果台灣一直還是由民進黨執政，武統發生機率我認為極高」、「現在的狀況是對方不動我們不動，不過民進黨再繼續白目就很難說」。