美國眾議院議長裴洛西訪台後，大陸宣布從昨天中午起至7日中午將在台灣附近進行實彈演習，台海關係急速升溫，一名網友好奇詢問，若戰爭爆發被國家徵召，大家都會去嗎？引起網友熱議，不少人吐槽說，原PO的中文是不是沒有學好，徵召的意思就是沒得選，這是命令，不是詢問。

一名網友昨在PTT上發文表示，和同事聊天的時候提到「發生戰爭被國家徵召，你會去嗎？」由於同事已經結婚有妻小，因此毫不猶豫地說，如果哪天真的被徵召了，他會去，但原PO想了想卻沒有那麼篤定，因此想聽聽看大家的意見。

不少網友看了立刻吐槽說，國家徵召是告知你要去，而不是詢問你，你真的以為自己會有選擇權嗎？「要怎麼樣可以徵召了還不會去？」、「難道你可以拒絕政府徵召 你以為你還有選擇權」、「徵召你上戰場是命令不是詢問，你沒得選」、「被徵召就只能去呀」、「沒得選，只能硬上了」。

另有網友無奈地說，不想去也得去啊！戰爭若發生，那也沒得選。「有退路就走，不要逞強。像我這種沒退路的也只能跟他拼啊」、「去了在戰場打，不去在你家巷口打」、「來不及跑就只能上了，但美國爸爸撤僑我當然會跟著走」。