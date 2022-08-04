中國大陸去年禁止台灣鳳梨、釋迦及蓮霧進口，日前又因美國眾議院議長裴洛西訪台，再以未完成註冊、檢出新冠肺炎病毒等理由，禁止我國部分出口業者、柑橘、竹筴魚及白帶魚進口。入口網站「Yahoo奇摩」4日起針對「中國大陸抵制台灣農產品，你會擔心衝擊國內經濟嗎？」進行網路民調，截至晚上8點半，有53.9％網友認為會衝擊國內經濟，出口減少，拖累經濟成長；46.1％網友則認為認為不會，台灣人自己吃起來。

「Yahoo奇摩」4日起針對「中國大陸抵制台灣農產品，你會擔心衝擊國內經濟嗎？」進行網路民調，截至晚間8點半，約有1800名網友投票，其中1033名(53.9％)的網友認為會衝擊國內經濟，出口減少，拖累經濟成長；另外，883名(46.1％)的網友則認為不會，台灣人自己吃起來。

認為會衝擊國內經濟、拖累經濟成長的網友表示，「大家日子難過了」、「台灣有多少人能吃到補足這缺口」、「民進黨自找的怪誰，那些支持民進黨的都沒錢，只能搞到大家都沒錢」、「會~怎可能不會，只會自欺欺人」、「必定影響，台灣無法忽視14億消費族群的國家」。

認為不會衝擊國內經濟、台灣人自己吃起來的網友則認為，「應發展全球市場，單一市場容易被控制」、「薪資未漲，有便宜農產品可吃，不是很好嗎？」、「降價內銷吧」。