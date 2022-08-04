美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）結束訪台行程，但後遺症在短時間內仍難以消化，共軍採取反制行動，先禁了台灣的調製食品、農漁產品後，又在台灣周邊海域實施軍演，兩岸情勢相當緊繃。政治風險分析專家認為，裴洛西一系列的舉動像是釘上棺材的釘子，加速讓美中關係走上消極的道路。

Fortune報導，諮詢機構Morning Consult地緣政治風險分析部門主管Jason McMann在裴洛西確定訪台前就已經警告，「美中關係近來並沒有樂觀的跡象，但她（裴洛西）的行動，可能是釘上棺材的釘子，加速讓美中關係走上消極的道路。」

報導提到，最主要的原因是裴洛西訪台的時間點相當敏感，大陸國家主席習近平將在10月的黨代表大會上尋求前所未有的第三任任期，因此國貿與國安專家Dan Pickard表示，「習近平絕對不會想讓自己出現軟弱的形象。」

Dan Pickard補充說道，「習近平將面臨，採取實際行動而非嘴上說說的巨大壓力。」

研究機構Capital Economics首席亞洲經濟學家Mark Williams表示，如果大陸入侵台灣，西方國家與大陸之間大多數的貿易、投資及資金流動，都可能出現硬脫鉤的狀況，且美國有很多企業的大部份營收都依賴大陸。

專注投資大陸ETF的投資機構Krane Funds Advisors首席投資長Brendan Ahern則認為，大陸有1萬個理由可以避免讓情勢因裴洛西的訪問而升級，但他們還是需要某種程度的「劍拔弩張」來滿足國內的觀眾，「雖然我有點懷疑但希望僅此而已。」