美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國大陸隨即在今（4日）分次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射11枚東風系列彈道飛彈。總統蔡英文表示，嚴正要求大陸理性自制。前海軍艦長呂禮詩指出，為何防空警報沒有響？當東風系列彈道飛彈越過了100公里高的「卡門線」，就不在領空範圍內。

針對大陸發射11枚東風飛彈，呂禮詩4日在中天政論節目《正常發揮》中表示，為何防空警報沒有響？那是因為領空的概念是在領海跟領土正上方，100公里高是「卡門線」，一旦越過了100公里高，其實就不在領空範圍內。也就是為什麼明明是我們的領空，上面飛的是卻馬斯克旗下的星鏈，就是因為在100公里以上，各國都沒有「領太空」，防空警報沒有響，原因就在這裡。

呂禮詩接著表示，美國早就說要撤出第一島鏈。日本防衛省陸軍參謀長稱，美國的概念就是如果第一島鍊出事，美國就撤到第二島鏈，第一島鏈由日本來負責，「台灣有事，就是日本有事」。但今天日本說「有事」，飛彈飛過台北上空，可是台灣國防部則說「沒事」。

呂禮詩認為，愛國者飛彈不一定要發射。呂禮詩舉例表示，2017年11月4日，葉門民兵發射一顆彈道飛彈，打到沙烏地阿拉伯的利雅德機場，沙國一共發射5顆愛國者三型飛彈，卻一顆都沒攔截到，彈道飛彈的彈頭一樣命中利雅德機場附近，愛國者飛彈僅打到推進段，反而掉下砸到民宅。