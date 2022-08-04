大陸今日於我國四周空海域進行軍事演習，國防部證實，共軍從下午1時許分數波次，向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射11枚東風系列彈道飛彈。立委蔡適應認為，中國主要是表達威嚇，不會有大規模實彈射擊。

蔡適應表示，中國宣布的演習區域，岸際雷達、岸際飛彈都在我國射程範圍內，如果在演訓區域產生軍事衝突，會被台灣軍方摧毀的機率非常高，這次軍事演訓宣示意義大於實質意義；他認為，中國並非要造成兩岸軍事衝突，反而是表達威嚇，因此，演訓應是低強度，不會有大規模實彈射擊，否則對周邊國家影響也非常大。

蔡適應提到，特別是新竹外海火箭彈射擊，東部外海的導彈射擊，中國還沒有公佈相關部署，加上飛彈射出最擔心的是無法判斷命中目標為何，萬一打錯地方，反而無法立即處置。他說，過去中國打過導彈，也會控制區域和範圍，就是擔心落點和殘骸落入他人手中。

此外，基隆北方三島為我國重要經濟漁場，這次部分區域與大陸演習區重疊，蔡適應認為，若實彈演習會破壞漁場，代表中國破壞台海穩定，他說，此處也有不少的中國、日本漁民，中國選擇此處做演訓，罔顧漁業安全。