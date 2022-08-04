美國眾議院議長（Nancy Pelosi）訪台，傳出台鐵接連傳出遭駭出現抗議裴洛西字樣，對此，民進黨立委林俊憲今（4日）表示，為避免類似事件再度發生，已正式發文要求台鐵在1周內徹查所有軟、硬體設施，請行政院資安處再次徹查全國各機關是否有未汰換完成或是違規使用的情形，記取這次「壓力測試」的教訓，全面改善。

林俊憲透過臉書表示，裴洛西訪台期間，全台各地有許多便利商店、公所，甚至台鐵的顯示器被駭入，出現許多明顯來自中國的攻擊性字眼。事後經台鐵查證，新左營站螢幕自2020年裝設以來，竟是一直使用中國卡萊特公司（Colorlight）的軟體。

林俊憲說，為避免公務資料遭竊取，行政院早在2020年就發文要求全台各機關資通訊產品不得使用中國廠牌，若原本有使用，也須在2021年底前完成汰換。然而去年就遭檢舉仍使用華為路由器的台鐵顯然沒有當一回事，導致這次遭到入侵。

林俊憲表示，台鐵近年類似資安事故層出不窮，繼續追問後，更發現台鐵南港車站停車場由廠商免費裝設的健康檢測設備，系統竟又是華為提供，直到今日被發現後才火速拆除，個資保護的資安工作完全不及格。

他強調，危機也可以是轉機，過去縱然有許多有識之士早已疾呼中國資通訊產品存在巨大風險，也曾為此多次召開記者會，但政府的意識仍然有待加強。大家可以試想這些設備若是在戰時用來播送假訊息擾亂民心，會造成多嚴重的後果？透過昨天的事件及早暴露風險，也算是不幸中的大幸。