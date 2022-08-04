共軍射飛彈命中目標、見好就收？美國眾議院議長裴洛西訪台引動共軍演習，今(4日)起在台灣周圍海域六區塊實彈射擊，其中東部海域飛彈命中目標後，隨即解除海空管控；媒體人黃揚明在《洪淑芬辣晚報》節目指出，軍事演習多半會留一手，若發射太多導彈讓台美日軍方掌握數據，反而增加日後被攔截的機率。

黃揚明表示，「我有去問一些過去訂定台澎金馬防衛作戰的前輩，他們說這次演習就是凸顯了，大陸對未來攻台第一波的想定，也就是包圍戰、封鎖戰，能不能成功是一回事，但對岸某種程度就是『圖窮匕見』，就是告訴你『我未來可能會怎麼對付你』。」

主持人洪淑芬問「我們也可以因應啊？」黃揚明說，「現在麻煩的就是，我們要怎麼因應啊？我們現在跟1996年的狀況完全不同啊！大家如果還記得，1996年兩發導彈就已經讓股市大跌；但這次，很奇怪，國防部已經證實了，下午1點到4點已經射了11枚東風飛彈，請問我們台灣民眾，有感嗎？欸，小琉球竟然還有大批遊客湧入想要去看軍演，這意味著什麼？我想多數的台灣人不認為兩岸真的會進入戰爭狀態。」

黃揚明指出，「這次演習凸顯了對岸未來攻台的一個想像，問題只是，這個時間點會在什麼時候？有人說2025年以後就很有可能會啟動，一方面是習近平的第三個任期，二方面是對岸軍力的整備。戰爭不是隨便打啦，好比說俄羅斯跟烏克蘭，克里米亞拿下來之後，隔了足足8年才有下一波。」

「看到裴洛西訪台，大陸鷹派說要解放台灣的聲音，我認為絕對都有。」黃揚明說，「但大陸官方比較傾向說，所有能制裁台灣的手段，都把它列出來，一個一個出；軍演某種程度，就是展現他們的軍事實力。所以為什麼他們今天說『東部戰區我們已經達成目標了』？如果它今天飛彈全部拿來打演習，也沒有意義啊！我只要證明我能夠精確地命中目標，好我這個演習到此為止了，欸，飛彈要錢吶！所有的成本考量都會在裡面。」

黃揚明強調，「但它的目標是什麼？我已經確定我能夠準確地飛越、擊中我想要擊中的目標，對於對岸來說，他可能這個演習的目標就達成了；你發射再多的導彈，到最後很有可能就是你的數據被美國也好、日本也好、或我們台灣軍方去掌握，未來攔截的機率反而增加；所以每個國家在這種軍事演習都會留一手啦，這畢竟是演習嘛。當然這才是第一天，後續幾天會用什麼樣的模式去作演習，我們還是要進一步去觀察。」