台海緊張情勢一觸即發，如何緩解？美國眾議院議長裴洛西訪台後續效應，讓共軍包圍台灣六處海域進行演習。政大外交系副教授黃奎博今(4日)在《大新聞大爆卦》節目中指出，美國如果介入台海衝突，「撤僑」會遠比出兵幫助台灣優先；由於兩岸已經失去談判溝通管道，可能要仰賴華盛頓與北京當局來溝通協調，才能試著將危機降到最低。

黃奎博表示，「如果飛彈是飛越了台灣的上空，落到我們東邊的話，應該要有防空警報吧？不然平常我們是練假的嗎？而且飛彈無眼，它朝台灣本島飛過來，誰知道它會飛越台灣、還是不小心落在台灣的某個地方？所以我想，雖然解放軍因此而直接攻擊台灣的機會非常小，可是該有警報的時候，我覺得應該還是要有警報，不然萬一有什麼大事情的話，這個準備就真的都來不及了。」

「另外我也覺得，政府應該要釋放一些訊息給社會大眾。」黃奎博說，「不要好像西線無戰事，而且我們西線其實已經是軍事緊張了！過去兩岸關係變壞的這六年多，好像很多人認為中共只是紙老虎，紙老虎不咬人，但是俄烏戰爭、俄烏衝突也看到啦，俄羅斯也是，大家以為它不打；我覺得不能給民眾那種偏安一隅的感覺，而且沒有放出一些必要的資訊給民眾作判斷，那我真覺得這不是一個負責的政府。」

主持人李珮瑄問美方是否定調不會介入台海衝突？黃奎博表示，「美國跟台灣之間已經沒有任何協防條約了，所以美國並沒有義務一定要在這個時候介入台海任何的緊張，而且美國歷任高官都講得很清楚：美國會協助台灣自我防衛；因為美國它認為說，它賣這些武器給你，你軍隊到我美國來，不管是進行一些戰技的訓練，或作戰準則的訓練等等，這個就是幫助你嘛；美國本來就沒有說它會派兵，或者是直接介入台灣。」

黃奎博說，「更不用講說很多時候台海緊張，很多人都開玩笑說，誰知道這些美國船艦來，或美國軍機如果要來，它到底是來撤僑？還是來助戰？其實以美國自己國家的軍事安排來講，我想撤僑絕對比直接幫助台灣做戰要優先許多。所以我覺得還是那句老話：『天助自助者』，我們不能夠期待美國它會來幫忙，特別是現在中共都已經宣布了這些軍演的地區，但是美國並沒有在檯面上進一步的動作，所以我們就只能靠自己。」

「可是現在有一個很弔詭的地方，我們靠自己，那要靠什麼呢？」黃奎博強調，「難道是靠我們的三軍去抵抗解放軍的進攻嗎？可是解放軍現在沒有進攻，它現在是用一種『類封鎖』的方式；好，那可能就還是必須回到談判桌，可是，談判桌，現在這桌子不在了啊！兩岸過去有個九二共識當作基礎，也不在了；那沒有這張桌子，大家怎麼談判？台北跟北京之間溝通管道已經完全斷絕了，反而現在台海的緊張局勢更需要是靠北京跟華盛頓。」

黃奎博指出，「因為他們之間關係雖然沒有說很好，可是北京跟華盛頓至少國安高層的溝通管道都在，而且看他們運作得好像愈來愈頻繁的樣子；所以如果台北跟北京沒有辦法，那我們真的只能期望外人，特別是美國跟北京當局的溝通協調，能不能夠把危機降到最低。」