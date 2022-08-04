美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，中國不僅以軍事演習回敬，更制裁我多項產品進入中國市場。外媒今天詢問台灣究竟獲得什麼實質利益？外交部北美司司長徐佑典強調，裴洛西議長的這趟訪問向世界傳遞台灣是民主夥伴的訊息，這對台灣來講非常重要。

《彭博》昨天在媒體互動會上也向裴洛西提問，中國當局已經對個別台灣公司和經濟部門採取了多項經濟行動，台灣已經為裴洛西的出訪付出代價，「您可以向台灣承諾哪些具體的利益足以抵銷已經付出的代價？」然而裴洛西並未正面回應這一題。

《CNN》今天在外交部例行記者會上再次提問，裴洛西這趟訪問台灣，到底能帶來什麼實質利益？徐佑典表示，裴洛西是過去25年來首度訪問台灣的眾院議長，這樣的歷史性訪問讓台灣受到各國注目，這趟訪問中傳遞「台灣是民主夥伴」的強烈訊息也受到各國關注，這對台灣來講是非常重要的。

徐佑典說，裴洛西昨天也提到了深化不論任何層面上台美經貿關係都很支持，像是最近通過的晶片法案在科技創新上為台灣創造機會，相信台灣廠商關注法案後續，看要怎麼把握機會。