大陸解放軍今（4）日包圍台海進行實彈演習，國防部對此回應，「堅決捍衛國家主權」，不過日本防衛省發布的飛彈軌跡圖中，判斷11枚飛彈中有4枚飛越台灣本島上空。消息曝光後引發台灣網友熱議，許多人因此質疑「所以飛彈確實有通過台灣上空？」

日本防衛省分析，大陸今日發射11枚飛彈，其中5枚推定降落在日本的專屬經濟區（EEZ），而16時5分至8分從福建沿海發射的4枚飛彈，推定是飛越台灣本島、落在台灣東側海域。

對此，有網友在PTT發文表示，雖然軌跡是日本自衛隊推定，但我國國防部不是說沒有通過台灣上空，「所以搞半天是我們自己在裝死？如果確實有通過台灣上空，那政府安安靜靜，是什麼意思？沒半點反應？」強調自己是希望國防部出來解釋。

許多人則紛紛回應「政府在裝死？被看沒有欸」、「比較煩的是這些資訊還要從別國才知道」、「日本跟國防部該相信誰呢？」、「千萬別抬頭」、「不是通過是跳過」、「一個上空各自表述」，不過也有人認為可能日本也無法確定，「日本人不管真的假的都習慣寫推定，尤其是薪水之類的，就是約略的意思」、「日本引用『中國』發布的資料『推定』」。

另外央視新聞訪問大陸軍事專家國防大學教授孟祥清時，證實導彈首次穿越台灣領空並強調，穿越了台灣的愛國者導彈密集部署的空域。

由於我方愛國者三型飛彈北部部署三大陣地為雙北地區，日方與陸方的訊息間接證實，共軍4枚導彈於演習首日飛越了大台北地區。