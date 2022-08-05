「裴洛西訪台」儼然成為近期熱搜關鍵字，訪團於2日深夜抵台，當時全球數十萬人塞爆飛行網站見證歷史性的一刻，而裴洛西目前人也正在日本持續訪問工作。大陸慈善企業家陳光標早前在微博大膽下注，「裴洛西如果去訪台了，我願意第一時間捐出90%家產給國防」，殊不知直接被打臉。

自稱「大陸首善」的江蘇富豪陳光標自1998年從善至今已24年，高調作風彷彿害怕大家不知道，就連我國遭遇莫拉克風災時他曾赴台助一臂之力，一生累積捐獻達14億人民幣。不過就在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）展開亞州行之際，陳光標在個人微博上發布有關裴洛西訪台的見解，指出白宮和裴洛西本人隻字未提訪台一事，他認為「純粹是試探中方反應罷了」。接著使出一貫為善欲人知的風格，揚言「請網友放心，裴洛西不會到台灣的，如果成真，我願意第一時間捐出90%家產給國防」。

陳光標在個人微博上發布有關裴洛西訪台的見解。(圖/截自微博)

裴洛西率團首站結束新加坡、馬來西亞行程，果真如台灣人所願，睽違23年再次造訪台灣，來個「裴式旋風」晚間10點40降落至台北松山機場，體力無極限的她隔天接著緊湊行程會晤總統蔡英文。

意識到被打臉後，陳光標已將該貼文移除，不過網友還是忍不住嘲諷「做一名堂堂正正的男子漢好嗎?」、「刪文是想賴帳嗎?」、「死不認錯還想教育人，願賭服輸，敢說不敢做。」、「大家，怎麼會想相信他呢….」