一名西方國家官員說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在東亞高峰會外長會議上說，北京對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣的反應是「公然挑釁」。
路透社報導，這名官員表示，布林肯在柬埔寨舉行的東亞高峰會（East Asia Summit）外長會議上說，中國展開針對台灣的歷來最大規模軍事演習，試圖恫嚇的不只台灣，還有鄰國。
一名西方國家官員說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在東亞高峰會外長會議上說，北京對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣的反應是「公然挑釁」。
路透社報導，這名官員表示，布林肯在柬埔寨舉行的東亞高峰會（East Asia Summit）外長會議上說，中國展開針對台灣的歷來最大規模軍事演習，試圖恫嚇的不只台灣，還有鄰國。
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