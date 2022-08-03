美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）2日表示，北京對美國眾議院議長裴洛西抵台訪問的反應正如白宮所料，華盛頓預計北京還會繼續在較長一段時期做出回應，但已對此做好應對準備。柯比表示，華盛頓不會從事「武力威脅」，但將繼續支持台灣、捍衛自由開放的印太、尋求保持與北京的溝通。

美國之音報導，柯比在記者會上說，中方過去幾小時就裴洛西訪問台灣所做的反應「恰恰與我們所預料的一致。」他表示，美方預計北京接下來還會採取進一步行動。

柯比表示：「我們預計他們（北京）將會在較長的一段時期繼續做出回應。我無法給出這個時期的確切日期，但是我們確實預期，即使在她（裴洛西）行程之後，他們還會做出回應，包括宣布進行更多的大規模實彈演習。」他還說，大陸會飛越中線，還會使用經濟脅迫。這些完全都是華盛頓所預料的手段。

柯比說，裴洛西訪問台灣符合美國長期以來的政策。他說：「北京沒有理由將這個訪問變成某種危機，或者以這個訪問為藉口，在台灣海峽或周邊增加咄咄逼人的態勢和軍事活動，不管是現在還是在她訪問結束以後。」

他說：「美國不尋求，也不想要危機。我們準備好對北京選擇做的事情加以管控。」

柯比說，美國「不會從事威力威脅」，但是美國「將繼續支持台灣，捍衛自由開放的印太，並尋求與北京保持溝通。我們將繼續做我們現在所做的，那就是，支持台海和平與穩定。」

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）週二早些時候對美國NBC電視台說，如果中國因裴洛西訪台而加劇緊張局勢，這將是中方的責任。他表示，美國將「繼續行使我們幫助支持台灣自衛的權利，無論未來幾天發生什麼。」