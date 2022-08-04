北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，對於美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣，中國不應該有過度反應。
史托騰柏格（Jens Stoltenberg）告訴路透社：「裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，並不構成中國反應過度、威脅台灣或口吐威脅話語的理由。」
裴洛西昨天結束訪台行程，中國今天就採取歷來在台灣海峽最大規模的軍事演習，對台灣本島附近發射了多枚導彈。
史托騰柏格表示：「美國和其他北約盟邦，過去幾年來經常有高階官員訪問台灣，所以中國沒有理由反應過度。」
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，對於美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣，中國不應該有過度反應。
史托騰柏格（Jens Stoltenberg）告訴路透社：「裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，並不構成中國反應過度、威脅台灣或口吐威脅話語的理由。」
裴洛西昨天結束訪台行程，中國今天就採取歷來在台灣海峽最大規模的軍事演習，對台灣本島附近發射了多枚導彈。
史托騰柏格表示：「美國和其他北約盟邦，過去幾年來經常有高階官員訪問台灣，所以中國沒有理由反應過度。」
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