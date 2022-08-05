國防部今(5)日表示，至11：00時止，計有中共軍機、軍艦多批於臺海周邊演習，並踰越海峽中線活動；據軍方官員透露，不僅是今天，昨天與前天除了共機每天各有22架越過中線，也有共艦踰越海峽中線。一位退將表示，中共本來就沒承認海峽中線，這次藉著美眾議院議長裴洛西來訪藉口，順勢擦掉海峽中線。

這位退將在裴洛西訪台前，曾被蔡政府高層諮詢，他即坦言，中共現在軍力強了，千萬不要低估中共為了不承認有海峽中線而使出的手段。

這位具有高度專業素養的退將舉例，2012年日本政府購買釣魚台，沒過多久，2013年中共就畫了「東海防空識別區」反制；2013年，菲律賓發起「南海仲裁案」，沒想到中共反應更厲害，2014年起，中共就快速在南海填土造島。此外，香港問題也是，中共推出香港地區維護國家安全法，一舉解決掉香港問題。

這位退將說，中共軍力與國力都強大了，大到它的手段讓我們難以想像，中共不承認海峽中線，台灣上空將會愈來愈烏雲密佈，另人擔憂。

這位退將說，事實上，裴洛西訪台前，蔡政府就擔心北京可能會因為裴洛西訪台而「懲罰」台灣，可是如果裴洛西取消訪台，等於讓北京對美國政要訪台有否決權，將對全世界與台灣來往，造成寒蟬效應的後果；不過，拜登政府根本就沒有就裴洛西來台的相關事宜，與蔡政府方面事先有溝通，這讓蔡政府高層懷疑，白宮為了改善與中共北京的關係，非常不願意裴洛西來台，如果台北太熱情歡迎，反而會得罪拜登政府。