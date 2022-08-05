美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，大陸解放軍4日起在台灣周邊進行實彈演習，台海緊張情勢升溫。 空軍退役中將、前空軍作戰司令李貴發指出，大陸這次軍演有四個意義，包括展現解放軍火力強大、外國勢力不敢干涉、警告台灣人民與蔡政府等，對台灣經貿、軍事造成重創，若大陸在軍演後再採取其他動作，台灣後果不堪設想。

李貴發為退役空軍中將，曾任台灣空軍作戰司令、國防部情報次長，現任台北市黃埔四海同心會會長、中山黃埔文經交流協會理事長。李今日（5）接受香港媒體《中評社》訪問表示，大陸這次之所以反應強烈，是因為大陸認定蔡政府「挾洋自重」、裴洛西不可能自己說要來，一定是蔡政府邀請來的。

李貴發分析，大陸這次實彈軍演有四個意義，第一，6、7個軍演區域把全台都包圍了，等於是告訴台灣，大陸的導彈或火箭彈完全有能力打到台灣任何一個地方；第二，如果發射導彈後，再動用軍機、軍艦到軍演區域，等於封鎖台灣周邊，台灣整個飛航區、禁航區、主權範圍都沒有了。

第三，如大陸軍機日後再飛越台海中線，台灣的空軍要不要起飛攔截？若不攔截，陸軍機3、5分鐘就到總統府上空，若攔截引發軍事衝突則形同戰爭開打；第四，若未來有任何風吹草動大陸就來軍演，台灣該怎麼辦？這連帶影響外國飛機、商船也都不敢到台灣，台灣還能撐多久？

綜觀以上，李貴發表示，這次的台海危機卻是美國人造成的，裴洛西我行我素、不管他人死活的性格，大陸不可能不採取作為。盼蔡政府發揮智慧，低調因應，別再升高兩岸對峙，否則大陸軍演後若真又採取其他動作，台灣後果不堪設想。