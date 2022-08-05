美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，PTT上出現一則「我國遊說裴洛西來台花了9400萬」的文章，貼文引起熱烈討論。對此，民進黨立委蔡易餘今（5日）表示，現在PTT已淪為境外網軍的溫床，PTT站方與其主管機關台灣大學及教育部一定要針對落實帳號資訊安全進行改善，此外，調查局、警方仍然對於盜用帳號的狀況束手無策。

「PTT再度成為境外網軍的溫床！」蔡易餘透過臉書表示，在裴洛西訪台期間中，PTT有許多網友提出美方訪台有何意義的質疑，甚至還出現文章造謠台灣政府給付美國政府9400萬，以換取裴洛西訪台。

蔡易餘說，這些跟中國立場沆瀣一氣的文章，跟之前陳柏惟罷免案、林昶佐罷免案、東京奧運、烏俄戰爭的狀況一樣，這些PTT帳號的所有人都表示自己已很久沒有登入帳號、自己的帳號遭到盜用。

他強調，在帳號遭到盜用後，帳號被盜用的被害人紛紛前往警局報案證明自己的清白，但調查局、警方仍然對於盜用帳號的狀況束手無策。

蔡易餘表示，再次顯示了我國偵查機關仍無法解決偵辦的科技障礙及PTT站方關於帳號的管理大有問題。裴洛西訪台，包括總統府、國防部、外交部許多政府及民間的網路被中國網軍攻擊，甚至有部會的網站被癱瘓，這一再顯示出台灣的資安保護不足。網路戰爭是沒有煙硝的戰爭，面對惡意的中國，主管機關一定想辦法補足漏洞才能守護台灣人民的安全。