美國眾議院議長裴洛西確定訪台後，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在推特（Twitter）立馬改口發文稱，戰機「伴飛」進入台灣就是前所未有的軍事回擊，但不意味開戰。消息傳來讓PTT鄉民嗨翻，大酸「笑死」、「縮的太快了吧」、「底線位移中」、「類開戰」，一片揶揄聲。

胡錫進在推特最新發文表示：「讓她來吧，走之前做個禱告，祝願自己一路平安，祝願自己不被歷史定義成開啟台海軍事摩擦朝大規模戰爭螺旋升級的罪人。我們需放棄任何其他幻想，準備使用軍事回擊這個美台唯一能同懂的語言。」他進一步強調，「軍事回擊不意味著由中方發動戰爭」，而是使出前所未有的軍事施壓手段，包括他之前曾提及最重要的，就是解放軍派戰機伴飛裴洛西的專機飛進台灣。

胡錫進指出，他和幾乎所有軍事和外交專家都相信，台灣軍方絕對不敢對伴飛的解放軍機開火，「平時他們對我機就不敢，裴洛西訪台期間他們尤其不敢，因為那意味著解放軍排山倒海的報復與戰爭爆發，台灣無法承受。」

此前，英國《金融時報》上月率先披露裴洛西訪台的消息，胡錫進立馬跳出在推特警告，解放軍戰機有權放射導彈，「擊落裴洛西的專機」。不過推文一出，隨即遭推特以違反使用規定為由封鎖帳號，他只好刪文解鎖，目前已經找不到原始推文。

PTT鄉民對胡錫進的「不是開戰」說則嗨翻回：「笑死，被封鎖」、「縮的太快了吧」、「不是開戰是什麼？啊不是很派」、「一直重畫紅線手不酸嗎？」、「他很適合選舉，選舉的料」、「想不到吧~我又後退啦~」、「胡乙己又在製造快樂氣氛惹」、「底線會跑耶，追都追不上」、「類開戰，嫩，塔綠班笑你」、「誰可以幫他整理下語錄」、「這咖要不要加入DPP」。