九合一選戰在台灣各地如火如荼展開，台北市做為首都，也成為理所當然的主戰場，綠營市議員參選人顏若芳針對藍營市長候選人、立委蔣萬安開炮，酸他是「比較瘦的連勝文」；國民黨台北市議員參選人柳采葳則反酸，不要把蔣萬安當政治提款機，「這麼需要紅利，應該要繼續向王姓房客收租」，嗆爆顏若芳之前涉及的外遇緋聞。

顏若芳近日在臉書開轟蔣萬安，提到「未見國民黨推出任何符合台灣主流價值的候選人或政見」、「蔣萬安就是比較瘦的連勝文呀！」、「國民黨仍是以血統純正、菁英主義為先的封建政黨」、「這次的台北市長選舉對國民黨來說就是『權貴的復出戰』」、「蔣萬安就是第二個連勝文」。

對此，柳采葳1日發文回嗆：「顏若芳不要把蔣萬安當提款機！隨著選戰的加溫，選舉資源耗費越來越多，不知道是不是這個原因，顏若芳把蔣萬安當成提款機，不斷的提取政治紅利！但顏若芳不知道是不是認錯人了，如果這麼需要聲量、這麼需要紅利，應該要繼續向王姓房客收租，而不是把蔣萬安當提款機，盡說些似是而非的言論。」

柳采葳酸顏若芳身在鬥爭滿滿的綠營，有許多階級意識腦補：「現代的社會，沒有這麼多階級意識，我是不知道顏參選人是不是因為身處在一個鬥爭滿滿的政黨，所以這麼多對階級的腦補，沒有什麼貴族更沒有什麼公子。選舉的本質是選賢與能，靠的是能力與政見，更是民眾對你的努力是不是肯定；用這種花拳繡腿，甚至是尖酸刻薄的語言，用這種方式選舉，真的大可不必！」

之前顏若芳曾與立委王定宇傳出房東、房客外遇緋聞，國民黨台北市議員徐巧芯也留言酸：「連勝文現在比王定宇還瘦，顏若芳是不是搞錯什麼了？（柳：她可能太久沒見到房客了吧！王房客神隱很久了）。」

網友也笑回：「到現在我還是很佩服王8000的老婆～」、「也許房東想換房客」、「綠的專長：指責別人，不遺餘力；說起自己，顛三倒四！」、「這樣蹭萬安才會選上！蹭時中會選不上！」、「跟萬安提款，又跟#兲千房客收租......#顏房東 真會賺」，酸度爆表。