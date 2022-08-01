年底九合一大選越來越接近，各政黨摩拳擦掌準備中，許多參選人的形象照紛紛出爐，民進黨台北市長參選人陳時中的形象照也拍攝成功。今（1）日晚間陳時中和民進黨台北市議員王世堅在迪化公園與鄉親懇談，王世堅也在臉書放上和陳時中的宣傳照，沒想到許多眼尖的網友看完後直呼「演太賣力了」，引發討論。

王世堅為了宣傳和陳時中在迪化公園與鄉親懇談的活動，再度放上和陳時中的宣傳照。（取自王世堅臉書）

日前陳時中形象照出爐時，開放讓議員參選人可以自行合成，當時王世堅將封面相片換成與陳時中的合照後，他的表情引出大量網友直呼「委屈真男人了」。7月29日王世堅為了宣傳與陳時中今晚6點在迪化公園與鄉親懇談的活動，再度放上和陳時中的宣傳照，沒想到引爆網友二度炸鍋，紛紛仔細觀察王世堅的臉部表情，在留言區蓋起高樓。

許多網友留言表示，「堅哥的表情似乎透露著黨意又大於良心了？」、「我只接受世堅！隔壁那位真的先不要鬧」、「堅哥委屈了」、「我知道你心裡苦」、「感情與理智上都支持黃珊珊」、「堅哥的表情真的很經典」、「堅哥你出來選，這種斜咖不要幫他站台」、「感覺堅哥委屈」、「堅哥演得太賣力了」。

6月議會質詢時，王世堅曾說，「感情上，百分百支持黃珊珊，因為兩人將近20年同事情誼，而且黃珊珊有堅韌的個性，有深厚的法律素養，也有相當好的行政經驗」。王世堅當時強調，黃珊珊是頭一位由北市議員出身參選台北市長，這是議會共同光榮，但理智往往戰勝感情，「理智上我一定要支持民進黨推出來的市長候選人」。