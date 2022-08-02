眾所矚目的美國會女王裴洛西（Nancy Pelosi）下午3時42分已於馬來西亞梳邦機場起飛，在美國3大主力艦護送下前往台灣，約莫今晚10時抵達台北松山機場，若成行將成為歷史重要的一刻。曾在25年前抵台的前眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）接受福斯新聞（Fox News）採訪時表示，「萬一大陸擊落訪問團座機，那簡直就是宣戰，不得已我方只能祭出大規模報復」。

1997年4月2日美國前眾議院議長金瑞契來台3個小時，與時任總統李登輝會面。他昨日接受福斯新聞頻道採訪，提及25年前率團訪問台灣，認為局勢持續升溫，中國大陸也不太可能展開最極端的威脅，因日本、澳洲等印太地區主要盟國將毫不猶豫反擊；報復性攻擊恐導致大陸經濟陷入癱瘓，無法繼續向美國大規模出口商品及仰賴美國農產品進口等雙重打擊。

「最壞的狀況是他們擊中訪問團座機，那簡直表明要開戰，我方也一定會進行大規模報復行動。別忘記，美國擁有強大的軍隊。」

金瑞契強調，對於世界上任何獨裁國家都必須要由像美國這樣的民主國家挺身而出，證明現實的投射不像他們想像中的那樣無懈可擊。「如果我們現在就屈服，誰知道北京政府會如何想我們，還有他們的下一步又會是什麼呢。」