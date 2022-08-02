民進黨桃園市長參選人林智堅涉入論文抄襲風波，曾被藍營要求比照國民黨高雄市議員李眉蓁辦理；近日綠營指控國民黨台北市議員參選人林杏兒涉及論文抄襲，臉書粉專「政客爽」以一圖比較林杏兒和林智堅兩人，從論文相似度、論文引註到面對校方審查，大方與閃躲的處理態度大不相同。

政客爽今(2日)在臉書發文寫道：「民進黨想轉移焦點，真是笑死人。林杏兒˙杏福台北論文相似度僅16%，跟你抄跑堅那種87%不能再高了的抄襲論文差多了。而且面對質疑，態度差很多，林杏兒第一時間馬上要求校方召開論文審查會議，她親自去說明。林智堅打死不參加論文審查會議，不敢當場對質自證清白，還整天開記者會硬拗抹黑台大，甚至攻擊被抄襲者。林杏兒只是議員參選人卻敢親自面對學校的審查，林智堅作為直轄市長的參選人，孬種到這種程度，高下立判。」

他以一圖比較兩人，林杏兒參選的是市議員，林智堅參選直轄市長，兩人層級大不同；從論文相似度看，林杏兒僅16%，林智堅則高達87%以上，天差地遠；從論文引注(註)看，林杏兒按照學術標準引注(註)，林智堅則完全沒引注(註)，面對學術論文的嚴謹態度也大不相同。

此外，在面對校方審查的態度上，林杏兒主動要求校方召開審查會議，並且承諾會親自去說明；反觀林智堅，不但不出席論文審查會議，並且還找一堆人代為解釋論文。政客爽在留言區痛批：「你林智堅一個人的論文，要這麼多人幫你講，還要逃避論文審查，提前不認結果，真的是孬種。」

網友也批：「一樣送他一首歌，#算什麼男人」、「兩黨一比較，高下立判」、「綠的專長：指責別人，不遺餘力；說起自己，顛三倒四！」、「自己犯罪，不是檢舉別人就沒事好嗎⋯」、「要有格有品的直轄市市長，不想再看到另一個會讓球員受傷的球場」、「草包不住火」、「不過已經註定小智要被裴洛西救援了」、「民進黨還要ㄠ多久？真才實學高下立判，引註都不懂就是抄襲還要凹」、「塔綠班的招數烏賊戰」。