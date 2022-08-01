宜蘭縣政府為致力推廣宜蘭在地產業特色，辦理「宜蘭羹好～宜蘭更好」宜蘭好羹徵選活動，共有53間商家報名角逐，最終評選出32間最好羹類商家，讓大家品嘗最具宜蘭味的宜蘭羹。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府為致力推廣宜蘭在地產業特色，辦理「宜蘭羹好～宜蘭更好」宜蘭好羹徵選活動，共有53間商家報名角逐，最終評選出32間最好羹類商家，讓大家品嘗最具宜蘭味的宜蘭羹。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙1日視訊參與頒獎典禮並表示，縣府持續與大家站在一起，努力行銷產業發展，到宜蘭吃碗暖心暖身的好羹。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府工旅處表示，這次活動還製作宜蘭好羹集章地圖，讓大家知道好羹商家分佈地點外，消費集2枚店章還可獲得宜蘭好羹紀念好禮。（宜蘭縣政府工旅處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府為致力推廣宜蘭在地產業特色，辦理「宜蘭羹好～宜蘭更好」宜蘭好羹徵選活動，共有53間商家報名角逐，最終評選出32間最好羹類商家，讓大家品嘗最具宜蘭味的宜蘭羹；縣長林姿妙1日視訊參與頒獎典禮並表示，縣府持續與大家站在一起，努力行銷產業發展，到宜蘭吃碗暖心暖身的好羹。

羹是全台各地都有的美食，但卻是宜蘭人飲食文化重要的特徵，因宜蘭氣候冬天多雨濕冷，且早期以農、工為主的勞動族群，一碗濃稠、溫熱的羹湯吃下肚，能驅除寒氣且有飽足感，使得羹料理在宜蘭能不斷傳承及發揚的主因，賣羹的人越來越多且口味包羅萬象，故成為宜蘭在地特色美味小吃。

宜蘭好羹徵選活動，分為肉羹、米粉羹、麵線羹、海鮮羹、綜合羹等5大類，共有53間商家報名角逐，歷經2個月由民眾票選，及國際名廚江振誠擔任評審長，率領傅培梅傳人程安琪、宜蘭縣商業會楊杰理事長、宜蘭縣觀光協會王文新理事長等人於7月4日現場一道道實吃評選，最終謹慎評選出32間宜蘭最好羹類商家。

江振誠表示，這次不僅僅評比這些入選羹品的店家，也與商家一對一訪談，了解在選材、製作上的過程，這對於一個國際觀光城市來說是非常重要，也知道店家對於製作的每一個細節都很仔細，不僅口感要好、選材上面也非常重視。

林姿妙表示，宜蘭觀光飲食業者在疫情這段期間辛苦了，縣府將持續跟大家站在一起、努力團結合作行銷產業發展，宜蘭縣好山好水好環境，希望全國民眾到宜蘭縣都能吃碗暖心又暖身的好羹。

工旅處說明，宜蘭好羹市集將在今年宜蘭情人節活動現場登場，提供民眾最具宜蘭味的宜蘭好羹，也製作宜蘭好羹集章地圖，讓大家知道好羹商家分佈地點外，消費集2枚店章還可獲得宜蘭好羹紀念好禮。「宜蘭羹好～宜蘭更好」完整得獎名單可上官網查詢 https://2022yilansoup.chenhong.tw/。