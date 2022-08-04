今天（4日）農曆七月初七，宜蘭縣政府舉辦的「2022宜蘭情人節」，七夕晚間在羅東運動公園虹明湖舉行開幕點燈儀式，宜蘭縣長林姿妙邀請全國有情人、親子、好友、民眾來到宜蘭，共度「浪漫七夕、情定蘭陽」。

宜蘭縣政府工商旅遊處表示，「2022宜蘭情人節」開幕點燈儀式以虹明湖廣闊湖域為實景劇場，輔以鼓樂、舞蹈、火舞等元素，特別編創「時空映像」七夕舞劇，搭配宜蘭第一次展出的雷雕水幕光影秀。

「2022宜蘭情人節」整體燈飾裝置藝術設計，將以公園園區圓形廣場、虹明湖等地景融合運用，賦予穿越時空的浮光掠影；整體配置以虹明湖為軸心延伸，依牛郎與織女時空相會的概念，將星光鵲橋以浮筒方式搭建於廣闊湖域。

工旅處表示，活動特別規畫「告白大聲說、閃閃愛發光」互動遊戲區，凡參與民眾可獲得宜蘭限量伴手禮以及參加抽獎，有機會抽中縣內五星級飯店住宿券、餐券及泡湯券等多項獎項。

座落在虹明湖前的星光舞台，在情人節活動期間8月4日至7日，以不同音樂型態區分不同主題晚會。