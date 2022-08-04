日經指數4日受到美股收漲激勵走高，收27,932.2點，漲190.3點或0.69%。不過，東證卻收1,930.73點持平。

豐田4日表示，截至6月底的3個月期間，營業利益從2021年同期9,974億日圓，大降至5,786.6億日圓，約43億美元。同時，豐田獲利也比市場預估要大減15%左右，股價因此大跌3%。

不過，財報亮眼以及對美國未來業務展望樂觀的速霸陸，卻大漲8.46%。

預估本財年獲利可望強勁的卡西歐，股價上漲6.29%。美國費城半導體指數收漲，日股同業受到鼓舞，像是住友電工漲5.96%，東京威力科創漲3.1%，愛德萬測試也漲3.3%左右。

表現較差者為旗下有知名品牌Yahoo日本以及Line的Z Holdings，財報難看故大跌10.99%。另外，3日曾宣布Switch電玩主機銷售量下滑，但維持本財年財測不變的任天堂，股價震盪收漲0.41%。