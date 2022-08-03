儘管韓國疫情再度升溫，韓股還是表現不俗，大盤3日開低後翻紅，最後收2,461.45點，漲21.83點或0.89%。同時，韓元還是走貶，外資則繼續買超4740億韓元。

韓國政府3日指出，當地單日新確診人數已經來到約12萬，再創3個多月新高。同時，因為本波新冠病毒傳染力特強，使得韓國染疫民眾數目也正式超過兩千萬大關，幾乎是每兩個韓國人中就有一位染疫。

韓國SK海力士3日表示，領先同業研發出目前垂直向上堆疊層數最高的NAND，不僅可提升效能，也可減少傳輸資料所需時間，計畫在2023上半年，量產這種最先進的238層4D NAND產品。因此，SK海力士股價也上漲1.04%，三星電子卻下跌0.65%。

另外，現代汽車漲0.25%，浦項鋼鐵翻黑跌0.21%，LG化學漲0.66%，Naver更是漲3.86%。

韓元兌一美元匯價在1,310.3附近，韓元貶5.6元。